Сотня в день: все больше украинцев ежедневно становятся жертвами кибератак

Кибермошенники готовят новые уловки для онлайн-бизнеса и держателей платежных карт

На фоне активного роста рынка e-commerce в Украине активизировались и кибермошенники. О всех опасностях электронной коммерции, как для онлайн-бизнеса, так и для держателей платежных карт, рассказали аналитики платежного сервиса WayForPay.

Около сотни украинцев становятся жертвами киберпреступлений каждый день. В 2016 году количество мошеннических транзакций в интернете достигло 43 тыс, а их объем — 95 млн гривен.

Жертвами мошеннических онлайн-операций становятся не только онлайн-покупатели, но и продавцы: попытки совершить оплату на украинских сайтах с помощью украденных платежных данных в 2016 году выросли на 17%, по сравнению с 2015 годом. Больше других от действий онлайн-мошенников страдают компании малого и среднего бизнеса, ввиду их неподготовленности.

Практичность превыше всего

В 2016 году киберпреступники переключились на приобретение менее дорогих покупок на средства, к которым получили несанкционированный доступ. В 2015 году мошенники чаще всего приобретали дорогие гаджеты и авиабилеты, а в 2016 году переключились на товары в средней ценовой категории — на мелкую бытовую технику, одежду и еду. В целом, в 2016 году средняя цена несанкционированной покупки была на 52% ниже, чем в 2015 году.

Так, предпочтения мошенников в том, что касается покупок за счет украденных средств в 2015 и 2016 отличаются следующим образом:

И днем, и ночью

В 2015 году мошенники были более осторожны и «дисциплинированы» при совершении кибератак. Так, чаще всего попытки мошенничества были зафиксированы в пятницу и выходные дни после 18:00.

В 2016 году кибератаки приобрели более хаотичный, незакономерный характер. Незначительные скачки активности кибермошенников фиксировались по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

Поддержка всего украинского

Также, в прошлом году наблюдались попытки проведения мошеннических транзакций с участием карт украинских банков, хотя ранее популярностью среди мошенников пользовались иностранные карты, особенно — американские.

Эксперты связывают это с тем, что в последнее время в Украине выросло число веб-ресурсов, которые выманивают платежные данные украинцев.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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