Стало известно, какой процент пластиковых карт оснащены чипами

Международная ассоциация производителей карт (ICMA) выпустила новый отчет, в котором сообщается, что 70% всех платежных карт имеют встроенный чип

В новом отчете ICMA сообщила, что чип-карты принесли 88,6% от прибыли всех мировых производителей карт в 2016 году. Также в ассоциации заявили, что размер глобального карточного рынка в 2016 году оценивается в 27,4 млрд долларов.

По данным ICMA, количество выпущенных за 2016 год карт составило 35,4 млрд, что на 0,8% больше, чем в 2015 году. Глобальная выручка от их эмиссии достигла 19,8 млрд долларов, увеличившись на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. Еще 7,55 млрд долларов дохода принесло предоставление услуг по обслуживанию и персонализации карт.

ICMA также подсчитала, что по размерам рынка пластиковых карт лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион с показателями 14,15 млрд выпущенных карт. Северная Америка оказалась на втором месте: здесь было выпущено 9,31 млрд карт. Замыкает тройку лидеров Европа с показателем 5,9 млрд.

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Ранее сообщалось о том, что назван самый быстрорастущий регион по темпам внедрения платежных карт. Им оказался Ближний Восток и Африка. Количество выпущенных карт там увеличилось на 13%. Это самые высокие показатели роста в мире.

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По материалам pymnts.com