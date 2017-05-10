Стало известно, кто на время заменит Гонтареву

Первый заместитель Гонтаревой станет исполняющим обязанности председателя Национального банка Украины

Первый заместитель главы Яков Смолий будет исполнять обязанности председателя Национального банка с 11 мая.

Об этом сообщают на сайте НБУ.

Сегодня, 10 мая 2017 года, у председателя НБУ Валерии Гонтаревой последний рабочий день, о чем она объявила месяц назад, сообщают в Нацбанке.

Валерия Гонтарева полностью оставляет профессиональные дела в НБУ и уходит в вынужденный отпуск, пока Верховная Рада не примет решение относительно ее отставки.

В НБУ отметили, что Валерия Гонтарева готова доложить в Верховной Раде перед увольнением.

Согласно действующему законодательству решение об отставке главы Национального банка принимает президент, а утверждает парламент.

Яков Смолий будет исполнять обязанности председателя Национального банка до назначения нового главы регулятора.

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Ранее сообщалось о том, что Гонтарева отчиталась о доходах за 2016 год. Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева по итогам 2016 года задекларировала 57 млн грн дохода.

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