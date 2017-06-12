Стало известно, сколько американцев скупаются в зарубежных онлайн-магазинах

Среди преимуществ зарубежных интернет-магазинов — выгодные цены, уникальные товары и бесплатная доставка

Согласно отчету американской логистической компании UPS и comScore, в 2016 году половина потребителей в США совершили покупку в зарубежном интернет-магазине.

Более того, количество онлайн-шоперов выросло по сравнению с 2015 годом. Основным двигателем такого роста стали маркетплейсы. В 2017 году 97% покупок в зарубежных онлайн-магазинах были совершены на маркетплейсах — рост на 12% по сравнению с 2016 годом.

Среди причин, по которым американские онлайн-потребители предпочитают зарубежные маркетплейсы:

— более выгодные цены (81%),

— возможность приобрести уникальные товары, которые недоступны на внутреннем рынке (36%),

— бесплатная доставка.

Стоит отметить, что, согласно данным comScore, около 60% онлайн-потребителей не станут оформлять заказ, если онлайн-магазин предлагает только платную доставку.

В отчете также подчеркивают стремительный рост мобильной коммерции. Мобильные платежи выросли на 43%. Сейчас на них приходится 22% всех цифровых платежей. В то же время, использование смартфонов выросло на 12% по сравнению с 2016 годом и сейчас достигает 79%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мобильная коммерция становится мейнстримом в Европе. Даже самые «консервативные» потребители в Европе постепенно осваивают mcommerce.

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По материалам thepaypers.com