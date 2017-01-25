Гендиректор Microsoft будет работать в Starbucks

Starbucks превращается в технологическую компанию

Популярная сеть кофеен Starbucks предложила генеральному директору Microsoft, Сатье Наделле войти в совет директоров компании.

Наделла будет не первым топ-менеджером, который перешел из сферы технологий в кофейное дело. Будущий директор Starbucks — Кевин Джонсон – тоже ранее работал в Microsoft. Он возглавит кофейню в следующем году.

Сатья Наделла получил приглашение поработать в Starbucks благодаря своему опыту и пониманию того, как технологии будут использоваться по всему миру.

Последние два года Starbucks стал все больше походить на технологическую компанию, чем на сеть кофеен. Еще в 2016 компания решила инвестировать средства не в рекламу, а в технологии.

Помимо Наделлы, к совету директоров могут присоединиться ТОП-менеджер сети гипермаркетов Walmart и вицепрезидент Lego.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Кофейный гигант активно развивает дополнительные сервисы. Уже сейчас у Starbucks больше денег, чем в банках. На накопительных скидочных картах кафе хранится больше средств, чем в некоторых американских финучреждениях. Кроме того, американцы активно пользуются мобильным платежным приложением компании.

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