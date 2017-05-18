Swift запускает информационную службу по кибербезопасности

Инициатива стала необходимостью на фоне участившихся кибератак на банки, которые являются участниками сети Swift

Межбанковская система платежей Swift запустила «Центр обмена и анализа информации» («Information Sharing and Analysis Centre»), с помощью которого банки смогут всегда быть в курсе последних тенденций в области кибербезопасности.

Так финучреждения смогут получить всю необходимую информацию о вредоносном программном обеспечении, в частности, хеширование файлов, правила YARA, индикаторы компромисса, а также о методах работы киберпреступников. Вся информация будет доступна в формате PDF, OpenIOC на основе CML.

Данная инициатива стала необходимостью на фоне участившихся кибератак на банки, которые являются участниками сети Swift.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Swift представила сервис контроля безопасности платежей в реальном времени, который поможет банкам распознать мошеннические сообщения и избежать повторения таких кибератак, как недавняя атака на Центробанк Бангладеш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глобальная кибератака: вирусом-вымогателем заражены компьютеры по всему миру

По материалам finextra.com