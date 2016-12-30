Технологии в ритейле: самые интересные тренды 2016 года

В 2016 году новые технологии начали активно внедрять в сферу розничной торговли

Уходящий год был полон ярких событий и новых технологий, которые существенно повлияли на сферу ритейла. Самыми популярными технологиями, дальнейшее развитие которых ожидается в ближайшем будущем, стали виртуальная и дополненная реальность, робототехника, искусственный интеллект, распознавание изображений, технология 3D и интернет вещей.

Виртуальная (virtual reality) и дополненная реальность (augmented reality) завоевывают мир ритейла. Исследованием технологии и открытием магазинов виртуальной реальности занимаются такие крупные компании в сфере розничной торговли, как HTC, eBay и Alibaba. Последняя уже запатентовала шлем и разрабатывает очки виртуальной реальности. Один из новых трендов в сфере ритейла — виртуальные примерочные.

Однако мнения экспертов касательно технологий VR и AR разделились: некоторые считают ее новым этапом развития розничной торговле, а другие — наоборот рассматривают технологию, как метод привлечения внимания без возможности дальнейшего применения.

Несмотря на это, 2016 год — это только старт развития технологий виртуальной и дополненной реальности.

В современном мире бизнес не обходится без 3D-технологий. Такие гиганты ритейла, как Carrefour, Gap, Guess, Columbia Sportswear, Benetton, s.Oliver внедрили в свой бизнсе 3D-проектирование. Технология также отлично подходит для оптимального размещения товаров на полках, мерчандайзинга, работы с ассортиментом в магазине и влияния на покупателя.

Технологии искусственного интеллекта развиваются с каждым днем. Сейчас она активно используется для поиска в интернете и обработки запросов через Siri. Поэтому неудивительно, что розничные компании тоже положили на нее глаз.

Сейчас ритейлеры изучают варианты применения ИИ для торговли онлайн.

Социальный фотохостинг Pinterest, например, анонсировал запуск инструмента для поиска вещей на фотографиях, которые потом можно будет заказать в интернет-магазинах. С помощью технологии можно будет сделать фото понравившейся вещи на прохожем и найти ее в онлайн-магазине.

А Mastercard будет применять ИИ для платежей. Компания запустила новый сервис для европейских потребителей, который позволяет санкционировать оплату покупок с помощью селфи.

Интернет вещей становится все более популярным среди потребителей. Сейчас в мире насчитывается более 12 млрд подсоединенных дивайсов, а в течение следующих нескольких лет расходы на IoT-технологию будут расти на рекордные 16% в год и в итоге достигнут 1,5 трлн долларов к 2020 году. За аналогичный период количество подключенных дивайсов достигнет 30 млрд. На данном этапе развития технологии специалисты начинают размышлять над тем, как она может повлиять на коммерцию. К примеру, подключенные к интернету автомобили уже могут совершать платежи, используя GPS.

Ряд компаний в сфере ритейла используют робототехнику для оптимизации процессов:

— IBM пользуется услугами робота-адвоката,

— У Amazon на складах работают роботы, что позволяет компании экономить 20% на оперативных расходах,

— Auchan предоставит своим покупателям роботов, которые будут помогать им переносить покупки,

— Роботы шьют кроссовки для компании Adidas,

— В компании Lowe’s роботы работают в службе поддержки и могут общаться с клиентами на нескольких языках,

— Начиная с прошлого года, роботы заменяют ряд сотрудников в Best Buy.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам rau.com.ua