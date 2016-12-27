Тинькофф Банк внедрил систему распознавания лиц

Полномасштабному запуску системы предшествовал период тестирования

Тинькофф Банк внедряет технологию распознавания лиц, которую для банка будет поставлять разработчик программного обеспечения и облачных сервисов VisionLabs.

Банк намерен использовать технологию для:

— анализа клиентской базы с целью выявления признаков мошенничества,

— верификации по фотографии клиентов, которые подали заявку на получение кредита,

— сокращения времени на обработку заявок,

— снижения кредитных рисков.

До полномасштабного внедрения технологии перед банком стоит еще несколько важных задач.

Также, в следующем году в планах банка запустить технологию распознавания лиц для пользователей мобильного банковского приложения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что по мнению Олега Тинькова, через 10 лет банковских отделений не будет.

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По материалам plusworld.ru