Тинькофф Банк внедрил систему распознавания лиц

Полномасштабному запуску системы предшествовал период тестирования
Тинькофф Банк внедряет технологию распознавания лиц, которую для банка будет поставлять разработчик программного обеспечения и облачных сервисов VisionLabs.
Банк намерен использовать технологию для:
— анализа клиентской базы с целью выявления признаков мошенничества,
— верификации по фотографии клиентов, которые подали заявку на получение кредита,
— сокращения времени на обработку заявок,
— снижения кредитных рисков.
До полномасштабного внедрения технологии перед банком стоит еще несколько важных задач.
Также, в следующем году в планах банка запустить технологию распознавания лиц для пользователей мобильного банковского приложения.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что по мнению Олега Тинькова, через 10 лет банковских отделений не будет.
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По материалам plusworld.ru