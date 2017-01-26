Транзакции с Apple Pay выросли на 50%

На платежный сервис все еще приходится достаточно небольшой процент всех транзакций с кредитными картами

В декабре 2016 года в США количество транзакций по кредитным картам, привязанным к Apple Pay, совершенных в приложении, онлайн или в физическом магазине, выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году. Большинство транзакций были совершены через мобильные приложения и веб-сайты. Об этом сообщает аналитический портал TXN по результатам проведенного исследования.

В США наибольшая доля транзакций с Apple Pay в общем количестве транзакций наблюдается у следующих ритейлеров: Duane Reade, Whole Foods, Canteen Vending, Peet’s Coffee & Tea, Firehouse Subs, Philz Coffee, Trader Joe’s, Jamba Juice, Schnucks, Panera Bread, Sprouts Farmers Market, Lowes Foods и Starbucks.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple Pay раскрыл свои планы на рынок США.

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По материалам nfcworld.com