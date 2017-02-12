У Нацбанка наконец-то будет новый сайт

Разработка нового сайта займет 6 месяцев

По результатам конкурса контракт на разработку нового веб-сайта Национального банка Украины заключен с ООО «Джая Диджитал». Работы финансируются Агентством США по международному развитию в рамках проекта «Международные партнерства ради финансовой стабильности» (IP-FSS).

Всего заявкой на разработку нового сайта заинтересовалась 51 компания. Победителя выбирали в два этапа. В конечном итоге право на разработку веб-сайта для Нацбанка получила компания, которая предложила лучшее соотношение технического исполнения и стоимости работ.

Предполагается, что создание и внедрение нового веб-сайта будет продолжаться не более 6 месяцев.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Новый сайт НБУ – не первый государственный проект Джая Диджитал. Ранее компания уже разрабатывала дизайн для Министерства образования и науки. С портфолио работ студии можно ознакомиться на ее официальном сайте.

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