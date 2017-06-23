Uber снова поднимает тарифы

Основная причина такого решения — это желание «привлечь больше водителей к платформе»

Сервис вызова такси UberX со вчерашнего дня, 22 июня, повысил тарифы в Киеве.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

В Uber отмечают, что основная причина такого решения — это желание «привлечь больше водителей к платформе».

Теперь стоимость подачи автомобиля составляет 20,5 грн (до повышения она составляла 16 грн), цена за километр поездки — 4,5 грн, цена за минуту поездки — 0,3 грн, минимальная стоимость поездки — 25 грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Uber ввел новые тарифы и поминутную оплату. Больше всего тарифы выросли во Львове.

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