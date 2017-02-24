Украинцам разрешили открывать счета в зарубежных банках

Фрилансерам позволили открывать счета за рубежом

Национальный банк Украины пересмотрел подходы к лицензированию операций физических лиц по размещению средств на зарубежных счетах и осуществление инвестиций за пределы Украины.

Отныне физические лица смогут размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины без индивидуальных лицензий НБУ.

Например, без лицензий НБУ украинцы смогут размещать на зарубежных счетах средства, полученные ими за пределами Украины в качестве заработной платы, стипендий, пенсий, алиментов, дивидендов и тому подобное.

Также физические лица смогут без индивидуальных лицензий НБУ осуществлять инвестиции за рубежом за счет средств, находящихся за пределами Украины. Например, проводить инвестирование с зарубежных счетов, реинвестировать средства за пределами Украины, проводить торговлю финансовыми инструментами на иностранных биржах, и тому подобное.

В НБУ подчеркивают, что возможность проведения ряда операций по размещению средств на зарубежных счетах и осуществление инвестиций за пределы Украины без индивидуальных лицензий НБУ не освобождает физических лиц от обязанности декларировать доходы и платить налоги с них в Украине в соответствии с национальным законодательством.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Физические лица, как и раньше, должны иметь индивидуальные лицензии НБУ для осуществления перевода средств с Украины с целью их инвестирования или размещения на зарубежных счетах. Это является требованием Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года № 15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля», которая направлена на предотвращение непродуктивного оттока капитала из страны.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Кто не рискует — тот не банкрот: как крупные банки мира уходили с рынка