Украинцам снова пообещали национальную криптовалюту

В Украине может появиться национальная криптовалюта — КриптоГривна

Сегодня во время конференции InsuranceNEXT’UA 2017, посвященной применению современных технологий в страховании и финансах, выступил представитель Нацбанка — Михаил Видякин. В своем докладе он рассказал о том, что НБУ собирается выпустить национальную криптовалюту – КриптоГривну.

В НБУ утверждают, что новый платежный инструмент вернет украинцам доверие к финансовой системе страны.

А один из лидеров отечественного Bitcoin-сообщества — Михаил Чобонян — отметил, что такая эволюция гривны — это возможность для ускорения товарооборота и развития экономики.

Напомним, проект создания национальной криптовалюты обсуждают в НБУ не впервые. 9 ноября 2016 года во время конференции Cashless Ukraine Summit 2016 в Киеве НБУ представил дорожную карту развития безналичной экономики. В документе указано, что регулятор планирует с помощью Blockchain провести революцию в электронных деньгах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в России начали разрабатывать собственную криптовалюту. Об этом стало известно на прошлой неделе в ходе Петербургского международного экономического форума.

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По материалам: Today News