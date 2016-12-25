Украинцев будут идентифицировать с помощью мобильных технологий

Кабмин намерен разработать законодательную базу для реализации данной инициативы

В Украине на государственном уровне будет внедрена технология мобильной аутентификации граждан — MobileID. Законодательными аспектами проекта намерен заняться Кабинет министров. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНИАН.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы активно скупаются в зарубежных интернет-магазинах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кибербдительность: как украинцы защищают свои деньги от мошенников

По материалам unian.ua