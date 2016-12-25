Украинцев будут идентифицировать с помощью мобильных технологий

25.12.2016 12:26

Кабмин намерен разработать законодательную базу для реализации данной инициативы

Идентификация мобильные технологии

Украинцев будут идентифицировать с помощью мобильных технологий. Фото: bankcustomerexperience.com

В Украине на государственном уровне будет внедрена технология мобильной аутентификации граждан — MobileID. Законодательными аспектами проекта намерен заняться Кабинет министров. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНИАН.

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Ранее сообщалось о том, что украинцы активно скупаются в зарубежных интернет-магазинах.

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По материалам unian.ua

Рубрики: НовостиТехнологии

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