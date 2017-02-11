Монета Евромайдан вернулась с международного конкурса без награды

Победители конкурса получили награды во время 46-ой Всемирной ярмарки денег (3-6 февраля, Берлин)

Украинская памятная монета из нейзильбера «Евромайдан» в конце прошлого года вышла в финал Международного конкурса «Лучшая монета года» в номинации «Лучшее художественное решение». Организатором конкурса является влиятельное в нумизматическом мире издание «Krause Publication» (США).

Однако, несмотря на то, что эксперты высоко оценили искусство украинских мастеров, монета оказалась слабее конкурентов. И уступила первенство серебрянной монете в 10 евро, посвященной 70-летию мира в Европе.

Вместе с украинской монетой в финал престижного конкурса попало 100 монет, выпущенных в 2015 году монетными дворами и национальными банками разных стран мира. Они соревновались в 10 номинациях.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Памятную монету «Евромайдан» Национальный банк Украины посвятил акциям протеста, которые происходили в Украине в ноябре 2013 — феврале 2014 года и были наполнены стремлением к изменениям и европейскому векттору развития государства.

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