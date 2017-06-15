Укрпочта подтвердила планы по запуску финансовых счетов для населения

Укрпочта готовит законопроект, который позволит ей открывать финансовые счета для населения

Сегодня в рамках конференции eDelivery Expo, и.о. гендиректора Укрпочты Игорь Смелянский в очерендной раз подчеркнул финансовые планы компании. Так, чиновник ожидает, что уже в конце июня 2017 года будет подан проект Закона, дающий почтовому оператору право открывать для населения финансовые счета. Помимо счетов, почтовый оператор планирует выпуск карт и установку платежных терминалов.

В пресс-службе почтового оператора добавили, что если законопроект будет принят, уже к осени эти планы удастся воплотить.

Движение в сферу финансов национального логистического оператора вполне обосновано. Ведь финансовые услуги уже сегодня составляют треть дохода Укрпочты. Это выплата пенсий, произведение расчетов, денежные переводы и другое.

Игорь Смелянский подчеркнул, что Украина — это страна небольших городов и сел. В некоторых из них Укрпочта — это единственный почтовый оператор. Поэтому в какой-то мере от эффективности работы национального почтового оператора в отдаленных населенных пунктах зависит расширение рынка e-commerce в стране. А безналичное общество, по словам чиновника, наступит в Украине только при участии Укрпочты.

Компания планирует зарабатывать больше на своих услугах — доставке прессы, продаже товаров из каталогов.

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