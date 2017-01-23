В 2016 году рынок европейских стартапов продемонстрировал рост

23.01.2017 11:36

Европейскими стартапами было закрыто 943 сделки объемом от 1 млн долларов до 10 млн долларов

Европейские стартапы

В 2016 году рынок европейских стартапов продемонстрировал рост. Фото: fxgallery.com

За весь прошлый год европейские стартапы привлекли около 12 млрд долларов инвестиций, что немногим меньше, чем стартапы США и Китая. Об этом сообщается в совместном отчете по результатам исследования инвестиционного банка Clipperton и ресурса WhoGotFunded.

Общий объем инвестиций в 2016 году остался на том же уровне, что и годом ранее.

В прошлом году значительно упало количество крупных инвестиционных раундов, что было компенсировано ростом количества сделок объемом до 30 млн долларов.

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За исследованный период европейскими стартапами было закрыто 943 сделки объемом от 1 млн долларов до 10 млн долларов, что на 50% выше, чем в 2015 году. Их общий объем составил 3,6 млрд долларов.

Количество сделок объемом от 10 млн долларов до 30 млн долларов выросло на 16%.

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Самые успешные стартапы находятся в Великобритании. Им удалось привлечь 4,1 млрд долларов инвестиций. Однако на такое позитивное развитие событий крайне негативно может повлиять выход Великобритании из Европейского Союза. Стоит отметить, что до голосования по Брекситу был зафиксирован 24-процентный рост инвестиций в технологические стартапы, тогда как после референдума показатель пошел на спад.

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Второе место по объемам инвестиций в стартапы занимает Франция. Французские стартапы привлекли 2,7 млрд долларов инвестиций, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом.

2016 год оказался не столь успешным для скандинавских стартапов. Здешние проекты получили на 24% меньше инвестиций. А вот молодым компаниям из Германии, Австрии и Швейцарии удалось привлечь 2,6 млрд долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что миллионы европейцев не имеют доступа к банковской системе, согласно результатам исследования Mastercard.

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По материалам ain.ua

Рубрики: CтартапыЕвропаНовости

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