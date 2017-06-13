В ЕС создадут единый стандарт API для доступа к банковским счетам

Проект будет представлен этим летом

Общеевропейская коалиция банков и платежных систем Berlin Group объявила о создании открытого, общего европейского стандарта API (Интерфейс программирования приложений).

Он позволит сторонним провайдерам получать доступ к банковским счетам в соответствии с требованиями пересмотренной Директивы о платежных услугах (PSD2).

Инициатива под названием NextGenPSD2 направлена на поддержку сторонних провайдеров финансовых услуг, которые хотят предоставлять клиентам инновационные решения с использованием современных API-интерфейсов. Они обеспечат удобный доступ к банковским счетам при сохранении безопасности данных.

А также на упрощение доступа к банковким счетам в рамках новой Директивы и отказ от множества конкурирующих друг с другом стандартов.

Это позволило бы клиентам европейских банков пользоваться инновационными сервисами, предоставляя сторонним компаниям безопасный доступ к своим банковским счетам.

Сейчас стандарт находится на стадии разработки. Чтобы учесть интересы всех сторон, летом 2017 он будет представлен на обсуждение. Публикация конечного варианта документа ожидается в червертом квартале текущего года.

Подробную информацию о проекте и предстоящих консультациях можно найти на сайте.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в ЕС еще больше усилят контроль за цифровыми валютами. Так, согласно законопроекту, который был опубликован 9 марта 2017 года, члены ЕП намерены расширить полномочия европейских финансовых регуляторов и позволить им мониторить финансовую активность обладателей цифровых валют.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Как подключить онлайн-платежи на сайт — комментарии эксперта