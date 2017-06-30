В Европе подсчитали убытки от мошенничества с банковскими картами

Какая страна понесла самые большие убытки — читайте далее



Совокупные убытки от мошенничества с картами в прошлом году в 19 европейских странах составили примерно 1,8 млрд евро. Такие данные подает аналитическая компания FICO в своей интерактивной карте.

Самые большие потери понесли в Великобритании — около 618 млн фунтов, что на 9% больше, чем в 2015 году. Таким образом Великобритания превысила предыдущий пик мошенничества с карточками, зафиксированный в 2008 году после введения чипов и PIN-кодов.

Темпы роста потерь от мошенничества также высоки в Швеции (+18%) и Польше (+10%).

Самое высокое соотношение потерь от мошенничества с продажами припало на Францию — 8,9 пунктов в сравнении с 7 у Великобритании. Однако расходы с французских карт почти вдвое меньше, чем с британских. Это делает убытки Великобритании намного выше. Вместе Великобритания и Франция понесли 73% от общего количества убытков 19 европейских стран в 2016 году. За ними следуют Германия, Испания, Россия, Италия и Швеция.

В целом, в 10 странах потери от мошенничества выросли, а в 8 — снизились.

Интерактивная карта базируется преимущественно на статистике от Euromonitor International, с дополнительными данными от Британской карточной ассоциации.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что европейская полиция ликвидировала группу банкоматных мошенников. За три года работы злоумышленникам удалось украсть около 500 тыс евро у 3 тыс граждан ЕС.

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