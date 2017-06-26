В Европе выпустили купюру номиналом ноль евро

Европейский центральный банк дал разрешение на выпуск в Германии партии купюр номиналом 0 евро

Как сообщает немецкое издание Neue Osnabrucker Zeitung, новая купюра выпущена исключительно в качестве сувенира и не имеет реальной ценности — за нее ничего нельзя приобрести. Однако напечатаны банкноты на той же бумаге, что и обычные евро, и имеют те же степени защиты — голограммы, водяные знаки, медные полосы и индивидуальные серийные номера.

Эксклюзивные купюры выпущены тиражом всего 5 тыс экземпляров. На них изображен построенный в 1958 году трехмачтовый парусник ВМФ Германии «Горх Фок II».

Стоимость сувенирной купюры — 2,5 евро. Власти Германии уверены, что купюра будет иметь спрос среди коллекционеров и туристов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в ЕС появится общеевропейский сервис мгновенных платежей. Сервис будет предлагать банковские переводы в реальном времени 24 часа в сутки, 365 дней в году, в 19 странах ЕС.

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