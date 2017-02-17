В Индии создадут собственный блокчейн-консорциум

Цель проекта — исследование технологии блокчейн и возможностей ее практического применения
Крупнейший банк Индии инициирует создание консорциума с целью исследования технологии блокчейн и возможностей ее практического применения.
Согласно местным СМИ, Государственный банк Индии (State Bank of India, SBI) – активы которого в прошлом году, по оценкам Fortune, составляли около 450 млрд долларов — будет сотрудничать с несколькими технологическими компаниями и местными коммерческими банками над новым проектом под названием «Bankchain».
Проект нацелен на применение технологии блокчейн для борьбы с мошенничеством и повышение операционной эффективности в банковской сфере. Технологическими аспектами проекта займутся компании IBM и Microsoft.
Среди организаций, которые станут участниками консорциума — Axis Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank и Primechain Technologies. Все они ранее занимались исследованием технологии самостоятельно.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что блокчейн заручился поддержкой Еврокомиссии и Европейского парламента.
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По материалам coindesk.com