В Индии создадут собственный блокчейн-консорциум

Цель проекта — исследование технологии блокчейн и возможностей ее практического применения

Крупнейший банк Индии инициирует создание консорциума с целью исследования технологии блокчейн и возможностей ее практического применения.

Согласно местным СМИ, Государственный банк Индии (State Bank of India, SBI) – активы которого в прошлом году, по оценкам Fortune, составляли около 450 млрд долларов — будет сотрудничать с несколькими технологическими компаниями и местными коммерческими банками над новым проектом под названием «Bankchain».

Проект нацелен на применение технологии блокчейн для борьбы с мошенничеством и повышение операционной эффективности в банковской сфере. Технологическими аспектами проекта займутся компании IBM и Microsoft.

Среди организаций, которые станут участниками консорциума — Axis Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank и Primechain Technologies. Все они ранее занимались исследованием технологии самостоятельно.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что блокчейн заручился поддержкой Еврокомиссии и Европейского парламента.

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По материалам coindesk.com