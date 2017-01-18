В Испании можно будет покупать биткоины во всех банкоматах

Обменивать битконы на фиатные валюты и наоборот можно будет в 10 тыс банкоматов в Испании и Польше

В Испании можно будет покупать биткоины в 7 тыс банкоматов. Новый испанский криптовалютный кошелек HolyTransaction Trade подписал соглашение с глобальной электронной платформой HalCash. Благодаря сотрудничеству двух компаний в Испании можно будет обменивать биткоины на фиатные валюты и наоборот. Для этого клиенты смогут использовать банкоматы всех финансовых учреждений, подключенных к платформе HalCash.

Кроме Испании банкоматы, подключенные к HalCash, также представлены в Польше. Таким образом, количество банкоматов в Испании и Польше, в которых можно обменять биткоины на евро, достигает 10 тыс.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Microsoft добавил поддержку формата биткоина в Excel.

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По материалам cryptocoinsnews.com