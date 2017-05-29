Стало известно, в каких странах активнее всего используют биометрию

Согласно отчету HSBC, в Азии и на Ближнем Востоке люди охотнее пользуются биометрическими технологиями, чем на Западе

Отчет был составлен по результатам опроса 12 тыс человек из 11 стран и территорий — Канады, Китая, Франции, Германии, Гонконга, Индии, Мексики, Сингапура, ОАЭ, Великобритании и США.

Среди всех стран мира Индия лидирует в признании биометрии. 9% индийцев пользуются распознаванием радужной оболочки глаза. Этот показатель в три раза выше, чем в любой другой стране (3%).

В Китае наибольшее количество людей — 40% — пользуется технологией распознавания отпечатков пальцев Следом идет Индия (31%) и ОАЭ (25%). Среди жителей Запада, только 9% французов и немцев и 14% канадцев используют отпечатки для идентификации.

В то же время, использование традиционных методов защиты, таких как пароли, наиболее распространено на Западе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что объемы биометрических платежей утроятся в 2017 году. Этому значительно поспособствует большая доступность сенсоров для сканирования отпечатков пальцев на смартфонах

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