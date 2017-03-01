В КГГА запустили чат-бота для оплаты коммунальных (инструкция)

Бот поможет совершать платежи в Facebook

28 февраля в Киевской городской государственной администрации презентовали чат-бот по оплате коммунальных услуг через социальную сеть Facebook. Первым коммунальным предприятием, которое будет принимать оплату через мессенджер, стал «ГИВЦ». Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

Чат бот — виртуальный собеседник, созданный для упрощения оплаты коммунальных услуг с применением социальных сетей. Бот привязан к ID-коду или QR-коду, указанному в бумажной квитанции. Чтобы подключить его к своему аккаунту в фэйсбуке, достаточно пройти авторизацию один раз. А вот данные карты придётся вводить при каждой оплате. В ГИВЦ это объясняют требованиями безопасности.

Первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис считает такую ​​услугу более чем актуальной.

Как воспользоваться услугой?

Необходимо зайти в Facebook, с помощью программы Messenger создать новое сообщение, введя в графе адресата слово «ГИВЦ», или отправить сообщение на странице https://www.facebook.com/gioc.kmda/.

Для авторизации необходимо сфотографировать QR-код, размещенный на квитанции, или ввести платежный ID-код. После этого можно ввести вопрос, например, коммунальные услуги, отопление и т.д.

Чат-бот для сплати житлово-комунальних послуг у Facebook Messe… Ми ПЕРШІ серед комунальних підприємств створили чат-бота для сплати комунальних послуг. Створення та запуск бота — важливий додатковий канал комунікації з клієнтами. В час прискореного темпу життя, не завжди є можливість скористатися онлайн сервісом для сплати, при цьому у активних людей завжди є оперативний доступ до Facebook. Geplaatst door КП ГіОЦ КМДА op dinsdag 28 februari 2017

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали, что роботы будут кредитовать украинцев. Такую услугу запустил ПриватБанк в мессенджере Telegram. Имя бота — @PrivatOchBot.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Чат-боты для бизнеса: возможности и перспективы