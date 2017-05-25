В Киеве ограбили банк и украли 285 гривен

Вооруженному мужчине удалось вынести из столичного банка всего 285 гривен

Как сообщает Оксана Блищик, пресс-секретарь полиции Киева, в 16:45 в дежурную часть полиции поступило сообщение о неизвестном, который с оружием вторгся в банковское отделение на ул. Ивана Кудри.

Совершив несколько выстрелов в потолок из неизвестного оружия, мужчина украл из банка 285 гривен и скрылся.

В результате происшествия никто не пострадал.

Столичная полиция объявила грабителя в розыск. Ему грозит уголовное дело по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Приметы злоумышленника переданы всем патрульным и оперативным сотрудникам.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что киберполиция разоблачила 11 «фейковых» интернет-магазинов. С 2013 года мошенникам удалось заработать на украинцах около 1 млн гривен.

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По материалам slovoidilo.ua