В Латвии выпустили прозрачную монету с Землей

Идея монеты с моделью планеты Земля выиграла в конкурсе на самую инновационную монету евро

В Латвии выпустили прозрачную монету с изображением планеты Земля.

Монета состоит из обрамления в виде серебряного кольца, прозрачной керамики от Perculor и модели планеты Земля, которая как бы парит в воздухе и также изготовлена из серебра.

Идея такой монеты победила в конкурсе Банка Латвии на самую инновационную монету евро, который был проведен в 2015 году. Всего монет с изображением Земли будет выпущено пять тысяч экземпляров.

Материал, из которого изготовлена монета, отличается химической и термической стабильностью.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что названа лучшая монета Украины.

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По материалам meduza.io