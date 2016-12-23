В Латвии выпустили прозрачную монету с Землей

Идея монеты с моделью планеты Земля выиграла в конкурсе на самую инновационную монету евро
В Латвии выпустили прозрачную монету с изображением планеты Земля.
Монета состоит из обрамления в виде серебряного кольца, прозрачной керамики от Perculor и модели планеты Земля, которая как бы парит в воздухе и также изготовлена из серебра.
Идея такой монеты победила в конкурсе Банка Латвии на самую инновационную монету евро, который был проведен в 2015 году. Всего монет с изображением Земли будет выпущено пять тысяч экземпляров.
Материал, из которого изготовлена монета, отличается химической и термической стабильностью.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что названа лучшая монета Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монеты вместо банкнот: как Венесуэла борется с инфляцией
По материалам meduza.io