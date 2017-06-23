В Лондоне появилась местная цифровая валюта на блокчейне

Жители Ист-Энда теперь могут расплачиваться валютой Local Pound East London с помощью мобильного кошелька

Жители восточной части Лондона, Ист-Энда, теперь могут расплачиваться местной цифровой валютой Local Pound East London с помощью мобильного кошелька, который работает на основе технологии израильского блокчейн-стартапа Colu. Напомним, эта же цифровая валюта была запущена в Ливерпуле в феврале 2017 года.

«Приложение стартапа Colu поддерживает местный бизнес, предлагая новый удобный способ оплаты, сервис P2P-платежей и платежные платформы для совершения платежей от потребителя к предприятию, в частности, к местным компаниям», отмечают в Colu.

Local Pound East London отличается от других локальных валют таких городов, как Брикстон, Тотнес и Бристоль тем, что является сервисом на базе приложения, в котором все транзакции записываются в сети блокчейн.

В Ливерпуле приложение Colu уже используют более 16 тыс жителей. Colu также запустила «несколько цифровых местных валют» за пределами Великобритании, включая Израиль, и уже насчитывает около 50 тыс пользователей по всему миру, которые потратили через приложение почти 1 млн долларов.

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По материалам nfcworld.com