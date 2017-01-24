В мире кибератак: ЕС протестирует защиту банков от кибермошенников

24.01.2017 16:25

Регуляторы ЕС намерены провести общеевропейский стресс-тест банков, чтобы оценить эффективность их систем защиты от кибератак

Кибермошенничество в ЕС

В мире кибератак: ЕС протестирует защиту банков от кибермошенников. Фото: druva.com

Европейский Союз намерен протестировать механизмы защиты банков против кибератак. Об этом заявили чиновники ЕС на фоне растущей обеспокоенности об уязвимости финучреждений для хакеров.

В последние несколько лет кибератаки начали отличаться численностью и профессионализмом. Мошенники постоянно находят новые способы атаковать банки. Например, в феврале прошлого года из Центробанка Бангладеш хакеры украли 81 млн долларов после того, как им удалось получить доступ к сети международных транзакций SWIFT банка.

После инцидента регуляторы по всему миру ужесточили требования к банкам, а некоторые страны даже провели проверки систем безопасности финучреждений.

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Однако, кибератаки не прекращаются. Следующим шагом европейских регуляторов на пути к усилению защиты банковского сектора от хакеров может стать общеевропейский стресс-тест банков.

В прошлом году Европейский Центральный Банк заявил, что создаст базу данных, в которой будут фиксироваться все случаи кибератак на коммерческие банки в 19 странах-членах ЕС. Однако правительства европейских стран неохотно обмениваются данными о кибератаках.

Сейчас в ЕС пытаются оценить, насколько эффективным станет проведение такого общеевропейского стресс-теста.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупная международная банковская группа стала жертвой кибератак.

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По материалам reuters.com

Рубрики: БезопасностьЕвропаЕвросоюзНовости

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