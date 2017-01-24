В мире кибератак: ЕС протестирует защиту банков от кибермошенников

Регуляторы ЕС намерены провести общеевропейский стресс-тест банков, чтобы оценить эффективность их систем защиты от кибератак

Европейский Союз намерен протестировать механизмы защиты банков против кибератак. Об этом заявили чиновники ЕС на фоне растущей обеспокоенности об уязвимости финучреждений для хакеров.

В последние несколько лет кибератаки начали отличаться численностью и профессионализмом. Мошенники постоянно находят новые способы атаковать банки. Например, в феврале прошлого года из Центробанка Бангладеш хакеры украли 81 млн долларов после того, как им удалось получить доступ к сети международных транзакций SWIFT банка.

После инцидента регуляторы по всему миру ужесточили требования к банкам, а некоторые страны даже провели проверки систем безопасности финучреждений.

Однако, кибератаки не прекращаются. Следующим шагом европейских регуляторов на пути к усилению защиты банковского сектора от хакеров может стать общеевропейский стресс-тест банков.

В прошлом году Европейский Центральный Банк заявил, что создаст базу данных, в которой будут фиксироваться все случаи кибератак на коммерческие банки в 19 странах-членах ЕС. Однако правительства европейских стран неохотно обмениваются данными о кибератаках.

Сейчас в ЕС пытаются оценить, насколько эффективным станет проведение такого общеевропейского стресс-теста.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупная международная банковская группа стала жертвой кибератак.

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По материалам reuters.com