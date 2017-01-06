В НБУ подтвердили введение 1000-гривневой купюры

В Нацбанке видят необходимость введения купюры номиналом 1000 гривен

В Национальном банке Украины считают, что сейчас хорошее время для введения в обращение 1000-гривневой купюры, сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

В НБУ учитывают все негативные последствия введения купюры настолько высокого номинала, но, все же, считают такой шаг необходимым.

Также, Сологуб уточнил, что вскоре регулятор сообщит украинцам о том, кто будет изображен на новой купюре. Ходят слухи о том, что это будет украинский писатель Пантелеймон Кулиш.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам finance.ua