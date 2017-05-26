В ОАЭ запущен онлайн торговый центр

Крупнейший банк ОАЭ запустил онлайн торговый центр SkyShopper

Emirates NBD – крупнейший банк в Объединенных Арабских Эмиратах — запустил онлайн торговый центр SkyShopper, который имеет все шансы занять свою нишу на быстроразвивающемся рынке электронной коммерции ОАЭ.

Онлайн-платформа позволит держателям кредитных и дебетовых карт Emirates NBD выбирать и оплачивать товары крупнейших ритейлеров на едином портале.

Сейчас среди партнеров SkyShopper сайты для путешественников Cleartrip и Musafir, сервис по доставке продуктов питания Trolley.ae, модный портал Namshi и магазины электроники Axiom, Jumbo и Sharaf DG.

Рынок электронной коммерции ОАЭ сейчас оценивается в 5,5 млрд долларов. По прогнозам экспертов, к 2020 году показатель увеличится вдвое.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что мобильная коммерция становится мейнстримом в Европе. Даже самые «консервативные» потребители в Европе постепенно осваивают mcommerce.

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По материалам finextra.com