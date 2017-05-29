Рассчитаться биткоинами в магазине можно еще в одной стране

Стартап BITPoint планирует предоставить сотням тысяч японских торговых точек возможность принимать криптовалюты

Японский стартап BITPoint работает как Bitcoin-обменник, однако теперь компания активно продвигает использование криптовалюты в магазинах и других торговых точках. У BITPoint уже есть несколько ритейлеров-партнеров, и в дальнейшем компания намерена расширить их число.

Распространение Bitcoin в Японии вышло на новый уровень после того, как 1 апреля 2017 власти признали криптовалюты законным платежным средством.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что японская биржа предлагает депозиты в Bitcoin. Для владельцев Bitcoin будет предложено четыре депозитных плана в зависимости от срока вклада.

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