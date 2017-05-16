В Швейцарии разработан единый стандарт для ATM всех банков страны

Новая система поможет сэкономить средства и сделает ATM более надежными

Швейцарские банки внедрят стандартизированную операционную систему для всех банкоматов страны с единым пользовательским интерфейсом и новыми возможностями для бесконтактных транзакций.

Программную платформу под названием ATMFutura разработала платежная компания SIX для банков Швейцарии.

В SIX обещают, что единый стандарт — который заменит 20 вариантов от четырех разных производителей — поможет сэкономить средства и сделает ATM более надежными.

С ATMFutura новый функционал, который ранее был доступен только в банкоматах нескольких банков, будет интегрирован в банкоматы по всей Швейцарии. Новый функционал включает: снятие налички с помощью QR-кода и смартфона, бесплатный выбор счета при снятии налички, «разговаривающие» банкоматы для незрячих клиентов, а также выбор номинала банкнот.

ATMFutura уже была протестрована на базе банкомата Credit Suisse в Цюрихе. Следующим банком, который протестирует новый функционал на своих банкоматах, станет UBS.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Китае систему распознавания лиц внедрят в банкоматах. К такому решению власти Китая пришли с целью борьбы против отмывания денег на территории Макао.

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По материалам finextra.com