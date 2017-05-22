В Украине создадут клиринговый банк

Функции клирингового банка будет выполнять один из крупных украинских банков

Национальный банк Украины намерен поручить выполнение функций клирингового банка одному из крупных финучреджений Украины.

Об этом заявила замглавы НБУ Катерина Рожкова в ходе круглого стола «Беспрецедентное отключение Deutsche Bank счетов украинских клиентов».

Нацбанк признает, что отключение Deutsche Bank украинских клиентов является проблемой, но не считает, что она является глобальной.

Напомним, Deutsche Bank без всяких объяснений отключил украинских клиентов. Сейчас остался только один банк, который обслуживает лоро-платежи — Bank of New York.

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Ранее мы писали о том, что во Львове началась реализация проекта инновационного парка LvivTech.City. Проект будет иметь комплексную инфраструктуру: деловую (офисы класса А, конференц-центры), технологическую (все необходимые коммуникации) и социальную (заведения для образования и отдыха, медицинские центры, жилье, магазины и т. п.).

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По материалам finclub.net