Скидки по воздуху: Ашан Украина внедрил передовую технологию

Покупателей уведомят о самых выгодных акциях «по воздуху»



Киевский гипермаркет Ашан Петровка первым в Украине применил передовую технологию продвижения товаров в супермаркете. Сервис рассчитан на пользователей смартфонов и позволяет быть в курсе всех акций, которые действуют в магазине.

В разных отделах торгового зала Ашана (30 тыс м2) уже установлено около 200 Bluetooth-маячков. Все они предназначены для отправки рекламных сообщений на смартфоны покупателей, которые оказались в зоне действия устройства. В зависимости от того, в каком отделе супермаркета находится клиент, ему придет уведомление о действующих акциях на бытовую химию, бакалею или технику.

Однако реклама будет приходить не всем. Чтобы получать рассылку нужно установить на смартфон приложение Ашана и оставлять включенным Bluetooth. Также в приложении можно просмотреть все действующие акции гипермаркета и найти нужный отдел на карте.

Разработкой приложения, построением сети маячков и созданием портала для аналитики данных занималась компания Leantegra. Благодаря этой технологии руководство супермаркета сможет анализировать реакцию покупателей на скидки. И в зависимости от этого управлять частотой отправки акций. Со временем разработчик планирует расширить функционал системы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Bluetooth-маячки активно используются в международном ритейле. Как показывает опыт американских торговых центров, с помощью этих устройств можно добиться повышения продаж и лояльности покупателей. Помимо торговли их предлагают использовать в банковских отделениях будущего и для быстрой оплаты проезда.

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По материалам: RAU