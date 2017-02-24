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PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

В Viber появится кнопка электронной коммерции

24.02.2017 15:27

Viber будет предлагать пользователям список рекомендуемых товаров

Viber кнопка электронной коммерции

В Viber появится кнопка электронной коммерции

На фоне трансформации мессенджеров в мульти-функциональные площадки для электронной коммерции, в Viber появится кнопка в форме корзины для шопинга, нажав которую пользователи получат список рекомендуемых для покупки товаров.

Изначально новая функция появится у пользователей мессенджера в США 6 марта, а позже — и в других странах. Пользователям будут предлагать товары из разных категорий — от электроники и товаров для дома до одежды и обуви от более, чем 30 брендов.

Поначалу пользователи не смогут приобретать товары прямо в Viber – их будут перенаправлять на соответствующие веб-сайты брендов.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпошта почти половину уведомлений клиентам отправляет черезе Viber.

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По материалам techcrunch.com

Рубрики: НовостиЭлектронная коммерция

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