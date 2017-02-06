В Viber за покупками: новый CEO изменит курс мессенджера

Социальные сети и мессенджеры осваивают приемы интернет-торговли

Новый CEO Viber — француз Джамел Агауа – планирует превратить популярный мессенджер в площадку для развития электронной коммерции. Чтобы превратить средство коммуникации в торговую платформу, будут задействованы видео и другие специфические функции.

Джамел удивлен тем, что Viber не занялся развитием e-commerсe ранее. Ведь конечный владелец компании – это японский онлайн-маркетплэйс Rakuten.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Потенциал Viber в электронной коммерции занчителен. Уже сейчас некоторые компании используют его для продвижения своих товаров и услуг. Так, одесская турфирма Pockettour построила весь процесс сопровождения тура – от выбора страны до оплаты билетов – исключительно через мессенджер.

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По материалам: Oborot.ru