Финтех-песочница: в Японии создают хаб для стартапов

Это позволит объединить усилия стартапов и банков в подготовке новых сервисов к запуску на рынке

Япония предоставит финтех-стартапам платформу для тестирования новых услуг, помогая выявлять юридические сложности и риски, препятствующие росту отрасли.

В частности, сервис будет заниматься тестированием блокчейн-технологии и искать возможности решения потенциальных проблем, связанных с ней. К примеру, отмывание денег. Ожидается, что тестирование финтех-услуги будет длиться в среднем от 6 месяцев до 2 лет и позволит продумать наиболее удачную стратегию ее коммерциализации.

Агентство финансовых услуг запустит свой тестовый финтех-хаб этим летом. В будущем он может превратиться в так называемую «регулятивную песочницу», основная цель которой -ослабление государственного регулирования в отрасли финансовых технологий.

Работая с Японской ассоциацией банкиров, Агентство финансовых услуг станет связующим звеном между финтех-компаниями и финансовыми учреждениями.

Агентство уже занимается консультированием стартапов, но видит необходимость в большем участии в процессе тестирования новых услуг и сервисов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Европа и Азия объединят усилия в развитии FinTech. Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному в кулуарах конференции Money 20/20 Europe в Копенгагене.

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