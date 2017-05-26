В Южной Корее представили первую в мире систему оплаты ладонью

Компания Lotte Card представила первую в мире систему, которая может обрабатывать платежи с помощью сканирования ладони

Новый способ оплаты Hand Pay был представлен в Сеуле. Он позволяет клиентам совершать оплату, используя в качестве способа идентификации ладонь. Это первый в мире сервис для биоплатежей, который позволяет использовать для осуществления покупок уникальную информацию, которой наделено человеческое тело.

Hand Pay максимизирует удобство совершения платежей, поскольку клиентам для этого не понадобятся ни кредитные карты, ни смартфоны. Система регистрирует скан ладони пользователя и распределяет полученные данные на отдельные серверы, которыми управляет Lotte Card и Корейский финансовый телекоммуникационный и клиринговый институт. Даже если данные одного из серверов будут украдены, никакой ценности для взломщиков они не принесут, поскольку будут неполными.

Для оплаты клиент просто прикладывает ладонь к сканеру, а луч ближнего инфракрасного диапазона считывает уникальный узор вен.

Компания планирует расширить сервис Hand Pay и сделать его доступным в нескольких корейских розничных сетях.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Китае систему распознавания лиц внедрят в банкоматах. К такому решению власти Китая пришли с целью борьбы против отмывания денег на территории острова Макао.

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По материалам koreajoongangdaily.joins.com