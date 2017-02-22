Ведущая криптовалютная биржа пострадала от кибератак

Доступ пользователей на биржу остается открытым

На гонконгскую криптовалютную биржу Bitfinex был совершен ряд DDoS-атак.

На данный момент доступ на биржу остается открытым для пользователей, которые пройдут проверку системы безопасности. Биржа проинформировала своих пользователей о неполадках в форме электронных писем.

Хакерские атаки как раз пришлись на период значительного роста и стабилизации курса биткоина. На момент публикации материала цена криптовалюты находилась на уровне 1,113 долларов за 1BTC, согласно CoinDesk USD Bitcoin Price Index (BPI).

За последние несколько недель биржа Bitfinex стала ведущей в мире криптовалютной биржей по ежедневному объему транзакций и даже опередила три китайские биржи — BTCChina, OKCoin и Huobi – после того, как последние ввели комиссию за транзакции с биткоином.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что сеть магазинов «Циртус» начала принимать к оплате биткоины.

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По материалам thepaypers.com