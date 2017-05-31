Виртуальные терминалы: Square запускает свой новый сервис в Европе

Новый сервис от Square позволяет мерчантам принимать платежи прямо через ПК

Компания Square запустила свой сервис виртуальных платежных терминалов в Великобритании. Сервис позволяет мерчантам принимать платежи прямо через ПК.

Сервис в основном нацелен на компании или частных предпринимателей, которые ведут свой бизнес через ПК и не принимают платежи от клиентов персонально.

Подключение к сервису бесплатное. Комиссия за транзакции по картам Visa, Mastercard и American Express будет составлять 2,5%. Виртуальные терминалы Square уже доступны в США, Японии, Канаде и Австралии.

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Ранее мы писали о том, что mPOS-система Square впервые запустилась на европейском рынке. mPOS-система состоит из картридера, подключенного через Bluetooth к мобильному телефону или планшету, и мобильного приложения, принимающего карточные платежи.

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По материалам finextra.com