Виртуальный ассистент Amazon сможет распознавать голоса

Amazon Alexa смогут использовать сразу несколько человек и не боятся несанкционированных покупок с их платежных карт
Благодаря предстоящему обновлению, виртуальный ассистент Amazon Alexa сможет различать голоса пользователей.
Устройство будет оснащено технологией распознавания голоса Voice ID, что поможет предотвратить несанкционированные покупки с платежных карт.
Однако, стоит отметить, что Alexa позволяет создавать несколько пользовательских профилей и верификационных ПИН-кодов в рамках одного устройства.
В Amazon разрабатывали данную функцию с 2015 года, а сейчас она готова к практическому использованию.
Так, если в вашем доме Amazon Alexa пользуются сразу несколько человек, новая функция придется как нельзя кстати.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Amazon создаст 15 тыс рабочих мест в Европе.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: 50 голосовых команд для Amazon Alexa
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как покупать на Amazon: полезные лайфхаки для начинающих
По материалам technobuffalo.com