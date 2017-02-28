Виртуальный ассистент Amazon сможет распознавать голоса

Amazon Alexa смогут использовать сразу несколько человек и не боятся несанкционированных покупок с их платежных карт

Благодаря предстоящему обновлению, виртуальный ассистент Amazon Alexa сможет различать голоса пользователей.

Устройство будет оснащено технологией распознавания голоса Voice ID, что поможет предотвратить несанкционированные покупки с платежных карт.

Однако, стоит отметить, что Alexa позволяет создавать несколько пользовательских профилей и верификационных ПИН-кодов в рамках одного устройства.

В Amazon разрабатывали данную функцию с 2015 года, а сейчас она готова к практическому использованию.

Так, если в вашем доме Amazon Alexa пользуются сразу несколько человек, новая функция придется как нельзя кстати.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon создаст 15 тыс рабочих мест в Европе.

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По материалам technobuffalo.com