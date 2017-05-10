Visa запустила платежные карты для детей

Стартап Current предоставляет дебетовые карты Visa для детей с функцией родительского контроля

Компания Current предлагает новое решение для осуществления платежей детьми. При помощи дебетовой карты Visa подростки смогут совершать покупки в магазинах и в интернете, используя средства, которые родители перечисляют в специальный резерв со своего банковского счета. Для родителей в Current разработали приложение, в котором можно поручать ребенку задания, отслеживать его расходы, поощрять экономию и многое другое. В компании считают, что таким образом ребенок сможет учиться управлению финансами на практике.

Стюарт Сопп, основатель Current, рассказал, что идея для стартапа появилась из его собственного родительского опыта: «Я работал на Уолл-стрит трейдером и менеджером на протяжении семнадцати лет. Теперь, будучи отцом, я решил создать что-то, что помогало бы моей дочери и другим детям освоить финансовую дисциплину».

Благодаря взаимодействию с приложением, карта позволит детям ощутить самостоятельность, но их расходы все же будут контролироваться родителями. Например, они смогут установить лимит ежедневных расходов как на непосредственную оплату покупок, так и на снятие наличных через банкомат. Кроме того, родители могут заблокировать использование карты в определенных заведениях, вроде казино, баров, авиакомпаний. Заблокировать можно даже конкретный магазин, но только после того, как ребенок совершит там первую покупку.

Приложение довольно простое в использовании и работает с любыми банковскими счетами или кредитными союзами. Настройка приложения займет лишь пару минут, после чего родители смогут управлять всеми сервисами в несколько нажатий.

Месяц использования Current обойдется в 2 или 3 доллара, в зависимости от того, какую опцию вы выбрали — подписку на один или на два года. При подключении сервиса на один месяц придется заплатить 5 долларов. Пока за пределами США сервис недоступен, но Сопп сообщил, что уже ведутся переговоры по расширению сервиса на другие рынки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в киевском зоопарке можно оплатить билет банковской картой. Чтобы оплатить билет картой, нужно подойти к специально оборудованному желтому турникету (который внешне напоминает терминалы в метро), выбрать тип билета — взрослый или детский — и поднести банковскую карту к картридеру. Дождавшись зеленого света можно проходить через турникет.

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По материалам techcrunch.com