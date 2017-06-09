Western Union начал сотрудничество с криптовалютной биржей

Поддержка сервиса денежных переводов Western Union появится в веб-приложении биржи цифровых валют Coinbase

По словам технического директора Western Union Дэвида Томпсона, проект сотрудничества разрабатывался с осени 2016 года и сейчас находится на пилотной стадии. Дата официального запуска Western Union на Coinbase пока не установлена, но будет объявлена в ближайшее время.

Тем не менее, Томпсон подчеркнул, что партнерство предусматривает не операции с цифровой валютой, а обеспечение обмена цифровых валют на фиатные.

Western Union также исследует возможности использования технологии блокчейн для расчетов в реальном времени, перспективы интеграции смарт-контрактов во внешнеторговые операции и сферу альтернативных методов платежей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Western Union продолжает глобальную экспансию. Международная платежная компания запустила свой новый веб-сайт, позволяющий совершать трансграничные P2P-переводы.

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По материалам coindesk.com