iOS 11: виртуальная карта в Apple Pay и денежные переводы в iMessage

Сегодня, 5 июня в Сан Хосе прошла конференция для разработчиков на платформах Apple – WWDC 2017

В рамках конференции была презентована новая операционная система для iPhone — iOS 11. Среди обновлений, которые будут доступны владельцам смартфонов Apple, новые возможности мобильного кошелька Apple Pay — пользователи этого платежного сервиса смогут совершать денежные р2р-переводы через платформу iMessage.

С помощью мессенджера можно будет отправлять и запрашивать денежный перевод у знакомых из списка контактов одним нажатием кнопки.

Также интеграция службы сообщений и кошелька позволит распознавать текст типа «Ты должен мне 20 долларов» и автоматически предлагать владельцу смартфона отправить платеж со своей банковской карты.

Все переводы будут поступать на виртуальную карту, которую в компании называют Apple Pay Cash Card. Средства можно будет сразу вывести на банковский счет. А также потратить онлайн или оффлайн в магазинах, которые уже принимают к оплате Apple Pay.

Виртуальная карта будет храниться в мобильном кошельке вместе с другими кредитками.

По сути, Apple выпускает каждому пользователю iOS виртуальную карту, которой можно расплатиться где угодно. В СМИ этот шаг уже называют «блестящим», ведь таким образом Apple увеличит свою прибыль. Пользователи смогут получать и тратить деньги, не выводя их из системы, вместо того, чтобы переводить на свой банковский счет.

ВИДЕО — Презентация р2р-переводов в Apple Pay

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Отправка денег через iMessage не нова. Такие компании, как Square и Venmo уже предлагают своим клиентам пересылать платежи через эту платформу. В мессенджере Apple доступны даже денежные переводы через Приват24. Преимущество Apple в том, что компания стремится установить контроль над всей экосистемой, конкурируя не только с другими сервисами p2p-переводов, но и с банковскими картами.

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