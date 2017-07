Хакеры украли с кошелька для Ethereum Classic сотни тысяч долларов

Неизвестные хакеры взломали кошелек Classic Ether Wallet для криптовалюты Ethereum Classic (ETC) и украли криптовалюты на сумму 300 тыс долл

Злоумышленники обманом заставили службу поддержки хостинг-провайдера 1on1 передать им контроль над доменом. О взломе стало известно лишь спустя несколько часов.

Разработчики ETC порекомендовали воздержаться от использования кошелька и внесли домен в черный список на Cloudflare, чтобы предотвратить угрозы.

Classic Ether Wallet domain has been hijacked via social engineering. Do NOT use to send tx’s or to view address. Will result in loss.

— Ethereum Classic (@eth_classic) 30 июня 2017 г.