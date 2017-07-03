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Хакеры украли с кошелька для Ethereum Classic сотни тысяч долларов

03.07.2017 15:59

Неизвестные хакеры взломали кошелек Classic Ether Wallet для криптовалюты Ethereum Classic (ETC) и украли криптовалюты на сумму 300 тыс долл

Ethereum Classic

Кошельки Ethereum взломали Фото: expressworks.com

Злоумышленники обманом заставили службу поддержки хостинг-провайдера 1on1 передать им контроль над доменом. О взломе стало известно лишь спустя несколько часов.

Разработчики ETC порекомендовали воздержаться от использования кошелька и внесли домен в черный список на Cloudflare, чтобы предотвратить угрозы.

Адреса некоторых кошельков хакеров пострадавшие опубликовали на Reddit. Так, в одном из случаев сумма ущерба составила 800 ETC (14,5 тыс долл), в другом – 201 ETC (3,6 тыс долл). Всего злоумышленники похитили около $300 тысяч.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что курс Ethereum резко упал на фоне слухов. За сутки средневзвешенный курс ETH просел на 14,5%.

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По материалам: ForkLog

Рубрики: БезопасностьНовости

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