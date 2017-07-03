Хакеры украли с кошелька для Ethereum Classic сотни тысяч долларов

Неизвестные хакеры взломали кошелек Classic Ether Wallet для криптовалюты Ethereum Classic (ETC) и украли криптовалюты на сумму 300 тыс долл

Злоумышленники обманом заставили службу поддержки хостинг-провайдера 1on1 передать им контроль над доменом. О взломе стало известно лишь спустя несколько часов.

Разработчики ETC порекомендовали воздержаться от использования кошелька и внесли домен в черный список на Cloudflare, чтобы предотвратить угрозы.

Classic Ether Wallet domain has been hijacked via social engineering. Do NOT use to send tx’s or to view address. Will result in loss. — Ethereum Classic (@eth_classic) 30 июня 2017 г.

Адреса некоторых кошельков хакеров пострадавшие опубликовали на Reddit. Так, в одном из случаев сумма ущерба составила 800 ETC (14,5 тыс долл), в другом – 201 ETC (3,6 тыс долл). Всего злоумышленники похитили около $300 тысяч.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что курс Ethereum резко упал на фоне слухов. За сутки средневзвешенный курс ETH просел на 14,5%.

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По материалам: ForkLog