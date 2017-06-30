Что случилось с Uber: ключевые проблемы сервиса в Украине и мире

Uber отмечает годовщину запуска в Украине. Что изменилось за это время?

Uber, один из самых известных в мире стартапов, запустивший в 2009 году мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси, ровно год назад начал свою работу и в Украине. Его прихода ждали все: как водители и пользователи, ожидая получить качественный сервис и безопасность услуги, так и предприниматели и инвесторы. Ведь приход Uber стал сигналом к действию для многих других инновационных компаний мира. К сожалению, именно за этот год разгорелась череда скандалов, связанных с Uber, на международном уровне. Не стала исключением и Украина.

Смена руководства

С начала 2017 года на фоне скандалов и судебных разбирательств Uber покинули несколько топ-менеджеров. В частности, в начале лета об уходе заявил финансовый директор компании после заявления о том, что в первом квартале 2017 года чистый убыток Uber составил $708 млн. Но самым большим потрясением стал уход сооснователя и генерального директора Uber Трэвиса Каланика. По данным зарубежных СМИ, этого потребовали основные инвесторы Uber. При этом, всего за неделю до этого Каланик заявлял о своем намерении уйти в бессрочный отпуск, чтобы пересмотреть свое отношение к последним событиям, связанным с его компанией.

В Украине всего за год работы сервиса также сменилось руководство. В начале 2017 года Аркадий Вершебенюк покинул пост главы Uber в Украине. О причинах ухода Вершебенюка в компании не распространялись. Новым генеральным менеджером в Украине и СНГ стал Алексей Стах.

Запрет в некоторых странах

В апреле 2017 года итальянский суд запретил Uber в стране, удовлетворив иск таксистов. Последние обвиняли Uber в недобросовестной конкуренции. Решение касается всех классов сервиса. Приблизительно в то же время Uber запретили в Брно — втором по величине городе Чехии. В официальном заявлении мэрия Брно сообщила, что она не против мобильного приложения или новых услуг такси, но такие услуги должны быть предоставлены в соответствии с законом.

Ранее, в 2015 году, власти Германии и Франции приостанавливали работу сервиса UberPop, обвиняя водителей в отсутствии лицензии. Столкнулась с проблемами компания и в Китае, где попала под град протестов со стороны обычных таксистов.

Обвинения в сексизме

В феврале этого года Uber оказался в центре скандала. На этот раз поводом послужила история бывшей сотрудницы компании Сьюзан Фоулер, которую она опубликовала в своем блоге. Девушка на примерах рассказала о нескольких случаях открытого сексизма и сексуальных домогательств, угрозах увольнения, а также закулисных играх руководства. Из рассказа Фоулер стало известно, что девушка неоднократно становилась жертвой сексуальных домогательств со стороны менеджера. Но хуже в данной ситуации оказалась реакция HR-департамента компании, где г-же Фоулер посоветовали перейти в другую команду, а в отношении менеджера не предприняли особых действий, «чтобы не портить ему карьеру».

Бывшая сотрудница Uber также рассказала о политических играх, которые стали нормой для компании. Многие сотрудники пытались скомпрометировать своих непосредственных начальников, чтобы занять их места. При этом последствия такой ситуации были плачевными для всей компании — многие проекты закрывались, цели менялись, а сотрудники не до конца понимали приоритеты.

Повышение цен

В новогоднюю ночь 1 января 2012 года Uber впервые ввел механизм повышения цен в моменты пиковых нагрузок. Компания объяснила это целесообразностью распределения автомобилей в местах скопления людей. Тогда действия компании подверглись критике. Это, впрочем, не помешало в 2012 году во время обрушившегося на Нью-Йорк урагана Сэнди повысить стоимость поездок в два раза, в то время как метро города не работало.

Повысились тарифы на пользование сервисом и в Украине. В частности, в этом месяце новые тарифы и поминутная оплата были введены в Одессе, Харькове, Днепре и Львове. Больше всего тарифы выросли во Львове. Здесь стоимость подачи авто подняли в четыре раза — с 4 до 16 грн, минимальная стоимость поездки теперь составляет 30 грн, а минута поездки стоит 1 грн. А с 22 июня поменялась стоимость услуг Uber и в Киеве. Теперь цена подачи автомобиля составляет 20,5 грн (до повышения она составляла 16 грн), стоимость километра поездки — 4,5 грн, цена за минуту поездки — 0,3 грн, минимальная стоимость поездки — 25 грн.

Поведение водителей

Водителей, которые сотрудничают с Uber, не раз обвиняли в агрессивных действиях по отношению к пассажирам. Компания не является их работодателем, а лишь выступает в качестве партнера, предоставляющего инструмент для совершения поездок. Однако Uber в первую очередь подвергается критике за неосторожный выбор водителей.

В 2014 году в США водитель сервиса UberX поссорился с пассажиром, заставил его выйти из машины, после чего ударил клиента молотком по голове и скрылся с места. В этом же году другой автомобилист, также в результате ссоры, силой вытащил женщину из машины и разбил ее смартфон.

Стали регулярными жалобы на поведение водителей и в Украине. Пассажиры все чаще сталкиваются со случаями отказов со стороны водителя, при чем очень часто — в последний момент. Участились жалобы и на незнание водителями города, в котором они совершают поездки, и на иррациональность маршрутов.

А на днях в Киеве произошло жуткое ДТП с участием водителя Uber. Как сообщила на своей странице в Facebook пострадавшая, водитель грубо нарушил ПДД, выехав со второстепенной на перекресток. В результате чего встречный автомобиль протаранил такси как раз со стороны пассажира. Девушка находится в больнице, она получила многочисленные ушибы, глубокие порезы на лице и теле от осколков разбитого стекла. Было наложено более 10 швов.

Как оказалось, у виновника ДТП была оформлена только «Автоцивилка», которая не защищает пассажиров в подобных случаях. А представитель Uber заявил, что компания не несет ответственности за происшествие и может лишь помочь пострадавшей написать заявление в полицию.

Многие возмутились сложившейся ситуацией. Написал гневный пост на своей странице Илья Кенигштейн, украинский инвестор и предприниматель, который ровно год назад активно поддерживал запуск сервиса в Украине. Он написал, что, к сожалению, попадая в наши реалии, почти каждый западный сервис терпит фиаско. И одна из основных причин этому — коррупция в стране.

Уровень сервиса

Как уже было сказано, многие украинцы разочаровались в уровне сервиса Uber. А ведь компания вышла на рынок Украины лишь год назад. В последние месяцы пассажиры начали активно жаловаться на автомобили более низкого качества и большего возраста, чем 2008 год выпуска, на появление в автопарке Uber «народных» автомобилей Daewoo Lanos, на участившиеся случаи отказов водителей.

Многие заявляют о намерениях отказаться полностью от использования всемирно известного сервиса вызова такси.

Что это — временные трудности компании на глобальном уровне? Предвестники скорого краха? Или в Украине просто не приживаются мировые стандарты? Будем надеяться, что компания решит возникшие проблемы и прислушается к пожеланиям пользователей. Ведь только клиент в настоящее время решает, станет ли компания по-настоящему успешной на рынке.

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