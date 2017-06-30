Водители из Украины получат премию за вклад в глобальный рекорд Uber

Интересную статистику о работе сервиса — читайте далее



Uber начал свою работу в 2009 году с решения несложной задачи – заказа машины несколькими касаниями экрана смартфона. В конце 2015 года компания преодолела рубеж в 1 млрд поездок. Спустя еще полгода, в июне 2016, количество совершенных поездок достигло 2 млрд. А чуть больше месяца назад, в субботу 20 мая, в 7:29:06 утра по среднему гринвичскому времени, количество поездок в Uber достигло 5 млрд. Именно в эту секунду по маршруту отправилось 156 автомобилей в 24 странах. Из них 2 поездки были совершены в Украине – в Киеве и Одессе.

Чтобы отблагодарить их за важный вклад в историю компании, Uber наградит каждого из 156 водителей премией, эквивалентной 500 долларов США в местной валюте.

Один из водителей-счастливчиков в тот самый момент совершал первую в своей жизни поездку с Uber: он забирал пассажира на мотобайке в Джакарте, столице Индонезии. Еще шесть пассажиров тоже впервые воспользовались Uber.

Самая короткая из этих поездок, в Сан-Франциско, закончилась всего через два с половиной квартала от места посадки. Протяженность самой длинной из них, в Сингапуре, составила 27 километров (примечательно, что вся протяженность страны — около 50 километров). 15 пользователей совершали поездки с Uber за пределами своих стран.

Из двух поездок в Украине поездка в Киеве составила 14,81 км. А одесская поездка была намного короче – всего 1,81 км. А дорога заняла всего 4,5 минуты. Оба водителя могут похвастаться высоким рейтингом: у водителя из Одессы – 4,84, а у киевлянина – 4,7 из 5.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что украинский Uber снова поднимает тарифы. В Uber отмечают, что основная причина такого решения — это желание «привлечь больше водителей к платформе».

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Потерять и найти: Uber составил рейтинг забывчивости пользователей в Украине