Потерять и найти: Uber составил рейтинг забывчивости пользователей в Украине

Uber назвал самые необычные вещи, которые украинцы забывали в автомобилях сервиса

Компания Uber составила «Рейтинг забывчивости» своих клиентов в Украине за 2016 год. Так, чаще всего украинцы забывают в автомобилях сервиса Uber шапки, шарфы, мобильные телефоны, кошельки и ключи в дни перед и после новогодних праздников.

Компания составила рейтинг на основании обращений пользователей и водителей в службу поддержки Uber в Украине о забытых в автомобиле вещах.

За год работы в Киеве в список самых необычных вещей, которые клиенты забыли в машинах Uber попали обручальное кольцо, лоток яиц, гироскутер, пульт от телевизора, свадебная свеча и даже живой попугай.

Что касается пользователей сервиса в США, то среди самых необычных вещей, которые они забывали в такси Uber называет обручальное кольцо, омара, стул, бронежилет, свадебный костюм, домашние тапочки от-кутюр, игровую приставку, попону для собаки.

Список из десяти самых забываемых вещей в автомобилях Uber в Украине выглядит так:

1. Шапка

2. Шарф

3. Кошелек

4. Телефон

5. Ключи

6. Перчатки

7. Банковская карта

8. Наушники

9. Сумка/рюкзак

10. Очки

В 2017 году украинцы чаще всего забывали свои вещи в такси накануне Дня всех влюбленных — 13 февраля и во время рождественских и новогодних праздников, а также 8 марта и 9 апреля.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что власти США открыли криминальное расследование против Uber. Министерство юстиции США открыло криминальное расследование против Uber из-за того, что сервис вызова такси использует программы для незаконного сбора и обработки клиентской информации.

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