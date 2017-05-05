Власти США открыли криминальное расследование против Uber

Сервис обвиняют в использовании секретного программного обеспечения

Министерство юстиции США открыло криминальное расследование против Uber из-за того, что сервис вызова такси использует программы для незаконного сбора и обработки клиентской информации. Об этом изданию Washington Post сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Так Uber использует секретное программное обеспечение Greyball, которое позволяет обходить запрет на действие сервиса в ряде стран.

Обе стороны отказались от комментариев.

В письме властям США, которые потребовали предоставить больше информации для проведения дальнейшего расследования, Uber утверждает, что программа предназначена для того, чтобы показывать некоторым клиентам версию приложения, которая отличается от той версии, которую видят остальные клиенты. Однако, отмечают в Uber, компания не использовала данную программу с апреля 2015 года.

Напомним, сейчас Uber переживает не лучшие времена: власти ряда стран бойкотируют сервис, а в некоторых странах его и вовсе запретили.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber назвала дату запуска летающих такси. Компания Uber Technologies Inc. намерена оперировать целой сетью летающих такси уже в ближайшем будущем. Над проектом Uber будет работать совместно с ОАЭ и Далласом (штат Техас), где и пройдут первые тестирования летающих автомобилей

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По материалам washingtonpost.com