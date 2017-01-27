Что случилось в Uber Украина: новый гендиректор и новая функция

Аркадий Вершебенюк принял решение покинуть должность генерального менеджера Uber в Украине

Генеральный менеджер Uber в Украине Аркадий Вершебенюк принял решение покинуть компанию. Ему на замену пришел Алексей Стах — региональный менеджер Uber по странам СНГ. Сам Вершебенюк утверждает, что будет продолжать профессиональную деятельность вне компании.

Это не единственная новость Uber в Украине. В компании также сообщили, что, начиная с 27 января пользователи Uber смогут увидеть расчетную стоимость поездки, лишь введя в приложении пункт назначения. Стоимость поездки останется неизменной, если не менять пункт назначения.

Перед заказом поездки клиенту необходимо будет сначала ввести пункт назначения и подтвердить расчетную стоимость. Новая функция поможет пользователям рассчитать расходы на Uber заранее. До этого клиент мог узнать лишь диапазон возможной стоимости поездки.

Уменьшить стоимость поездки от заранее рассчитанной суммы поможет наличие у клиента промокода.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber запускается еще в одном городе Украины.

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По материалам delo.ua